«Есть моменты, которые нельзя замалчивать. В 2014–2015 годах было похищено восемь азербайджанских бизнесменов. У них потребовали выкуп. Некоторые откупились, других постигла иная участь – они до сих пор не вернулись домой и считаются без вести пропавшими. У нас была встреча с генеральным прокурором Украины Юрием Луценко, его первым заместителем, а недавно общались с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым. В обоих случаях нас заверяли в том, что расследование всех инцидентов будет проведено максимально оперативно и объективно».

Об этом в интервью изданию «ГОРДОН» заявил посол Азербайджана в Украине Азер Худиев.

«К сожалению, время идет, а подвижек в следствии мы не видим. Поверьте, один из самых тяжелых моментов – когда мы не можем ответить на поступающие вопросы из Баку о том, почему нет результатов расследования? Руководство Азербайджана внимательно следит за происходящим и выражает свое беспокойство судьбой наших соотечественников. Ведь тут проживает около полумиллиона азербайджанцев. Кроме того, почти 11 тысяч азербайджанских студентов получают в Украине высшее образование. Украина является нашим стратегическим партнером, и мы хотели бы, чтобы между нашими странами не оставалось неразрешенных вопросов», — сказал дипломат.