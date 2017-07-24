В интервью изданию «ГОРДОН» Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Украине Азер Худиев затронул проблему Карабаха.

Посол заявил:

«Мы вынесли уроки из конфликта, первопричиной которого являются притязания соседнего государства на исторически и юридически принадлежащие Азербайджану земли, вот уже 25 лет находящиеся под оккупацией. К большому сожалению, Азербайджан до сих пор сам так и не сумел добиться справедливого разрешения конфликта в Нагорном Карабахе, который состоит в полном восстановлении территориальной целостности нашего государства и возвращении всех азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев к родным очагам.

Урегулирование карабахского конфликта на себя взяла минская группа ОБСЕ, но вот уже четверть века мы не видим от нее реальных шагов по восстановлению справедливости. Складывается впечатление, что свою миссию ОБСЕ видит не в достижении справедливости, а в замораживании карабахского конфликта, что на руку Армении, которая продолжает оккупацию наших земель, но никак не на руку нам. Увы, такова же «методика» деятельности ОБСЕ и в отношении иных конфликтов на территории бывшего СССР. Достаточно вспомнить о том, что при участии этой организации были заморожены конфликты и в Грузии, и в Приднестровье, и в Нагорном Карабахе. К этой же цели ОБСЕ, судя по всему, стремится и на Донбассе.

Что мы наблюдаем? ОБСЕ не имеет конкретных механизмов для урегулирования данной ситуации. На сегодня в рамках ОБСЕ ведутся только дискуссии вокруг того или иного конфликта, и ни один из них, в том числе и армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский, не нашел своего решения. Наш конфликт слишком затянулся, а терпение азербайджанского народа не безгранично. И мы всегда оставляем за собой право решения данного конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана».

«Мы развиваем экономику страны, мы уже создали сильную, способную решать любые поставленные перед ней задачи армию. Мы проводим активную дипломатическую работу, чтобы привлечь как можно больше внимания международного сообщества к тому, что вот уже четверть века продолжается оккупация азербайджанских территорий со стороны Армении, которая игнорирует все нормы международного права, отказывается подчиняться резолюциям влиятельных международных органов, в том числе Совета Безопасности ООН. Есть четыре резолюции Совбеза ООН, в которых черным по белому написано требование о необходимости скорейшего вывода армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана. Но официальный Ереван откровенно и цинично игнорирует эти резолюции», — продолжил посол.

«В результате нагорно-карабахского конфликта 1,2 миллиона азербайджанцев превратились в беженцев и вынужденных переселенцев! Можно сказать, что произошла гуманитарная катастрофа. Кроме того, одной из самых трагических страниц карабахского конфликта является геноцид мирного азербайджанского населения в Ходжалы.

В этом году исполняется уже 25 лет с момента совершения этого преступления против человечности. Преступления, жертвами которого стали более 600 человек, в том числе женщины и дети. Но нынешний президент Армении Серж Саргсян, в недавнем прошлом карабахский сепаратист, не только не стыдится этого чудовищного преступления, но и в интервью английскому журналисту Томасу де Ваалу утверждал: геноцид в Ходжалы был важен с точки зрения ломки стереотипа о том, что армяне не могут воевать против мирного азербайджанского населения. И с носителям таких взглядов мы вынуждены вести переговоры по мирному и справедливому урегулированию карабахского конфликта.

Изначально нам было очень тяжело. Азербайджан ведь столкнулся с военной агрессией со стороны Армении, не имея ни собственной армии, ни той экономической мощи, которой он обладает ныне. Беженцы жили в палаточных городках, землянках, товарных поездах. Никаких других условий тогда предложить мы не могли. При этом, что парадоксально, мировое общественное мнение было однозначно на стороне Армении. Обвинения сыпались в адрес жертвы оккупации, а не в адрес страны-оккупанта,» — констатирует дипломат.

Рассуждая, как Азербайджан справился данной ситуацией, посол сказал:

«Этот процесс начался с момента возвращения во власть Гейдара Алиева. Именно он заложил основы для постепенного, но неуклонного роста преимущества Азербайджана над Арменией. В частности, была прорвана информационная блокада, дезавуирована ложь, распространявшаяся посредством армянского лобби об истинных причинах и последствиях карабахского конфликта. Это, в свою очередь, привело к изменению отношения к карабахскому конфликту. На данный момент уже всем очевидно, что главным препятствием для справедливого урегулирования карабахского конфликта является неконструктивная позиция официального Еревана.

Помимо этого, качественно изменилась и азербайджанская армия. Она признана самой сильной в регионе. По данным Global Firepower Index – рейтинга, который оценивает военную мощь государств мира, армия Азербайджана находится на 59-м месте. Для сравнения: Грузии – на 80-м, Армении – на 95-м. Невозможно сравнивать и экономическую мощь Азербайджана и Армении. Наша страна – общепризнанный экономический лидер региона, инициирующий и реализующий крупнейшие проекты с участием соседних государств. Армения же – признанный экономический аутсайдер региона, отрезанный от участия во всех крупнейших региональных проектах. Все это сказывается и не демографических показателях. Население Азербайджана увеличивается, а Армении – уменьшается.

Естественно, рост экономической мощи Азербайджана привел к решению социально-экономических проблем беженцев и вынужденных переселенцев. В нашей стране проводится активная работа по улучшению условий их жизни. Можно отметить строительство современных поселков и городков, обеспечение их сезонной или постоянной работой, предоставление единовременной или постоянной финансовой помощи и льготных кредитов.

Да, пока нельзя говорить о том, что решены все проблемы беженцев и вынужденных переселенцев, но никто из них уже не живет в тех условиях, в которых жил два десятка лет назад.»