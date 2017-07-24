Руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, прокомментировал визит министра иностранных дел Армении Эдвард Налбандян на оккупированную территорию Азербайджана в Кяльбаджарский район, для участия в религиозном мероприятии так называемом «Qandzasar777».

Как сообщает Report, Х.Гаджиев отметил, что участие Эдвард Налбандяна в этом мероприятии, очередной пример придания политической окраски Арменией на государственном уровне фактам исторических и религиозных фальсификаций: «Хотелось бы напомнить министру иностранных дел Армении, что название этого албанского христианского храма, расположенного на территории оккупированного вооруженными силами Армении Кельбаджарского района, не Газандсар, а Гянджасар, и данный храм не имеет никакого отношения к армянской григорианской церкви. Это убедительными фактами доказано азербайджанскими и международными историками-специалистами. Участие министра иностранных дел Армении в этом мероприятии, еще раз показывает то, что Армения не заинтересована в решении конфликта путем переговоров, а проводит политику сохранения и усиления статуса-кво, основанного на оккупации, и целенаправленную политику, направленную на аннексию оккупированного азербайджанского Нагорного Карабаха и других прилегающих к нему районов».