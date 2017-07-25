Фанаты Дэвида Бекхэма и его жены Виктории обеспокоены. Дело в том, что супруги, которые проводят вместе все меньше времени, снова разлучились, причем надолго. Как сообщает издание 7Дней, Дэвид укатил со своими приятелями-байкерами по дорогам Америки, и когда он вернется, неизвестно…
Дэвид, по все видимости, в полном восторге от своего путешествия. Он постоянно выкладывает в социальной сети фото, сделанные во время мотопробега. Друзья ночуют под открытым небом, любуясь звездами, купаются в озерах, любуются сказочной красоты видами. Но не меньше, чем дивным пейзажем, Бекхэм радуется своей абсолютной свободе. Между тем, 43-летняя Виктория, как утверждают, была крайне недовольна отъездом мужа.
Последние месяцы их отношения вообще не слишком ладятся. Даже на официальных мероприятиях, где прежде супруги почти всегда были неразлучны, они все чаще появляются врозь. К примеру, в мае Дэвид появился без жены на традиционном Amfar Gala в Каннах. А в июне он, снова без Виктории, отправился на фестиваль Galstonbury. И там вовсю веселился до утра в обществе таких красоток, как Рита Ора и Кара Делевинь. А когда Виктория все же появилась там, уже к концу фестиваля, супруги поссорились, причем их ссора была публичной…
Впрочем, за исключением этого эпизода, супругам пока удается поддерживать имидж дружной семейной пары. Они обмениваются трогательными посланиями и поздравлениями по разным поводам (вроде 18-й годовщины их свадьбы или дней рождения детей) в социальных сетях. Но как долго они смогут сохранять хотя бы видимость благополучного супружества, сказать трудно…