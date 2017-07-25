Фанаты Дэвида Бекхэма и его жены Виктории обеспокоены. Дело в том, что супруги, которые проводят вместе все меньше времени, снова разлучились, причем надолго. Как сообщает издание 7Дней, Дэвид укатил со своими приятелями-байкерами по дорогам Америки, и когда он вернется, неизвестно…

Дэвид, по все видимости, в полном восторге от своего путешествия. Он постоянно выкладывает в социальной сети фото, сделанные во время мотопробега. Друзья ночуют под открытым небом, любуясь звездами, купаются в озерах, любуются сказочной красоты видами. Но не меньше, чем дивным пейзажем, Бекхэм радуется своей абсолютной свободе. Между тем, 43-летняя Виктория, как утверждают, была крайне недовольна отъездом мужа.