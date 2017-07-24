Россия вправе менять расположение вооруженных сил на своей территории в соответствии с определенными целями и задачами. Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал информацию о предполагаемом усилении группировки российских войск у границы с Украиной, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Что касается конкретики, то в данном случае все-таки лучше этот вопрос адресовать коллегам в министерство обороны», — сказал представитель Кремля.

Ранее Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил на странице в Facebook, что Россия нарастила военное присутствие на границе с Украиной тремя мотострелковыми дивизиями. Начальник Генштаба Виктор Муженко отметил, что «русские дивизии являются по своей сути ударными и предназначены для ведения быстрых наступательных действий».