В Товузском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Report, житель города Гянджи Айтекин Исраил оглу Джафаров, находясь за рулем автомобиля марки Ford, потерял управление и совершил аварию.

В результате, пассажир автомобиля — супруга водителя Севда Тапдыг гызы Гасанова 1967 г.р. скончалась на месте происшествия. Водитель А.Джафаров и другие пассажиры — Гюльнар Эльсевер гызы Джафарова 1995 г.р., Мания Эльсевер гызы Джафарова 1997 г.р. и Расул Эльсевер оглу Джафаров 2012 г.р. получили тяжелые телесные повреждения.

Раненые доставлены в Товузскую центральную районную больницу.