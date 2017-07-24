Завершено расследование уголовного дела в отношении двух 27-летних уроженцев Республики Азербайджан, которые проживали в Рязани, пишет сайт областного СКР. Первого обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, незаконном приобретении, хранении и ношении оружия, второго — в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ.

Следователи выяснили, что 22 ноября 2016 года обвиняемые, будучи в состоянии алкогольного опьянения, назначили встречу знакомому полицейскому, связанную со служебной деятельностью последнего. В ходе встречи один из азербайджанцев нанёс удар ножом в лицо сотруднику полиции с целью воспрепятствования его законной деятельности, причинив лёгкий вред здоровью. После этого обвиняемые скрылись с места преступления. В ходе оперативно-розыскных мероприятий 25 ноября 2016 года на территории Михайловского района был остановлен автомобиль, на котором передвигались разыскиваемые, находившиеся в состоянии наркотического опьянения. При задержании один из них выстрелил в сотрудников полиции из травматического пистолета, а второй из незаконно приобретённого обреза ружья. Стражи порядка не пострадали, а злоумышленников задержали.