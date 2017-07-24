Михаил Сергеевич Горбачев на церемонии посвященной открытию скульптурного ансамбля «Горбачев и Рейган» поделился своими мыслями о причине ненависти США к России.

Согласно информации eer.ru, бывший генсек СССР считает, что источник разногласий между двумя державами кроется в присвоении Соединенными Штатами статуса победителей в холодной войне. В 2007 году американцы учредили награду «За победу в холодной войне», которой были отмечены особо преуспевшие соотечественники в борьбе с «империей зла».

По мнению Горбачева, именно этот момент сыграл дестабилизирующую роль в строительстве отношений между США и Россией в новом формате. Сегодня Михаил Сергеевич призывает «сделать все возможное для выхода из нынешнего рискованного тупика», а для этого необходимо понять причины разногласий и признать свои ошибки.

Однако проведенный опрос среди граждан Америки показал, что более половины американцев одобряют внешнеполитический курс Рейгана. Центр Rasmussen Reports исследовал мнение тысячи граждан на предмет: «какой политический курс вы поддерживаете? Тот, что проводил республиканец Рональд Рейган или же демократ Барак Обама?». Опрос показал, что политика сорокового президента США и по сей день находит поддержку у половины американцев.