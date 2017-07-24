Основатель НПО «Центр мониторинга — медиатор» Леван Хабеишвили обвиняет премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили, главу МВД Георгия Мгебришвили и министра по делам молодежи и спорта Тариела Хечикашвили в коррупционных сделках и требует, чтобы прокуратура изучила их деятельность.

С соответствующими заявлениями Хабеишвили уже обратился в Главную прокуратуру. Дело в том, что в июле 2016 года по распоряжению правительства Грузии земельный участок площадью в 12,9 тысяч квадратных метров, расположенный в пригороде Тбилиси — Диди Лило, без аукциона отошел компании Construct Vision, принадлежащей зятю известного грузинского оппозиционного шоумена Георгия Гачечиладзе — Георгию Шарашидзе. Стоимость участка — более 110 тысяч лари (более 46 тысяч долларов).

«В связи с этой темой мы обратились в прокуратуру и требуем допросить премьер-министра, чтобы он сказал, как и по какому признаку отобрал конкретную компанию, и не была ли она отобрана только по признаку дружбы? Какие были юридические основания для того, чтобы он оформил договор без аукциона и передал имущество, принадлежащее государству… Я могу смело заявить, что это политическая коррупция», — цитирует ИА «Новости-Грузия» слова Хабешивили.

По словам Хабеишвили, ситуацию усугубляет и тот факт, что согласно договору, компания Construct Vision на указанной земле должна была построить завод по производству стекла и пластмассы, однако этого не произошло. Более того, за три месяца она должна была выплатить в бюджет 65 тысяч лари (более 27 тысяч долларов), но вместо этого владелец Construct Vision Шарашидзе внес 50 тысяч лари (более 20 тысяч долларов) на счет правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» в качестве пожертвования.

Что же касается Мгебришвили и Хечикашвили, то и в их деятельности, по мнению Хабеишвили, проглядываются коррупционные сделки. На прошлой неделе МВД Грузии огласило результаты аукциона, объявленного на поставки автомобилей, и заключило контракт с компанией Iberia Auto Center о закупке 176 машин на сумму, превышающую 8,6 миллиона лари (более 3,6 миллиона долларов).

Собственником Iberia Auto Center является министр по делам молодежи и спорта, однако владельцем 100% доли с правом управления является его брат Автандил Хечикашвили. Кроме того, Хечикашвили принадлежат и другие компании, занимающиеся бизнесом в сфере автомобилей.

«В этом аукционе другая компания не участвовала. Тем более, это не первый случай. С 2013 года по сегодняшний день министерство внутренних дел оформило с компаниями министра Хечикашвили договоры на стоимость более 30 миллионов лари (более 12,5 миллиона долларов). Каждый раз в тендере у компаний министра не было конкурентов. Соответственно, мы просим, чтобы на первом этапе, когда прокуратура начнет следствие, были допрошены министры», — сказал Хабеишвили.

Глава правительства и министры пока не комментировали обвинения. Официальных заявлений не делала и прокуратура Грузии.