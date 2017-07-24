Данную заметку как нельзя более кстати начать с прекрасной цитаты Бертрана Рассела о том, что жестокость в сочетании с чистой совестью — источник наслаждения для моралистов. Вот почему они придумали ад.

В последнее время, читая сообщения в СМИ о том, что кто-то отпинал целующуюся парочку в метро или унизил девушку, одетую в летние джинсы с прорехами, я все чаще вспоминаю 90-е годы, когда распоясавшееся отребье (другого термина я просто не подобрала) прижигало сигаретами девушек, носивших открытие летние сарафаны и укороченные юбки. И всегда у меня возникал вопрос: почему? По какому праву какие-то посторонние люди, не имеющие отношения к нашему личному социуму, диктуют — что носить, как себя вести, что можно, а от чего нам следует воздержаться? Понятно, что такие отбросы всегда были, есть и будут — в любых временах и при любом общественном строе. Движимые непонятным желанием навязать «моральные принципы» они никак не могут понять, что время не стоит на месте, оно динамично двигается вперед, и вместе с ним, с временим этим, двигаемся и мы – сторонники прогресса и развития. Не засиживаться же в пещере, куда нас так упорно пытаются утащить представители определенной прослойки населения.

Для тех, кто усмотрит в данной заметке намек на гей-парады, сразу предупреждаю: вы неверно поняли смысл. Говоря о свободе, автор вовсе не имеет ввиду такие крайности. Автор говорит о том, что никто не имеет права – кроме членов семьи, конечно же – диктовать человеку «правильный образ жизни».

Баку всегда был городом модниц – это признали все страны постсоветского пространства, и не только. Я лично знаю, через какие трудности приходилось проходить нашим женщинам, чтобы завоевать это право! Но, тем не менее, мы продержались, держимся и сейчас.

Не так давно я стала свидетелем одной отвратительной сцены (увы – не редкой сегодня в нашем Баку). За двумя длинноногими девушками, одетыми в шорты выше колен и майки (а как еще одеваться в 40-градусную жару?) увязалась стайка представителей местного этноса, на ходу бросавших в спину девушкам оскорбительные насмешки, связанные с их внешним видом. Одна из девушек вступила с ними в эмоциональную полемику, но получила в ответ термин «шлюха». Чем закончилась эта история я сказать не могу, наверняка – ничем, как обычно. И в этом заключается реальный ужас ситуации. Получить столь серьезное оскорбление, как плевок в лицо, от какого-то негодяя, согласитесь, что может быть хуже? И разве негодяи эти ответят перед законом за оскорбление? Конечно же, нет. Девушка (о, какое «нравственное падение»!) надела шорты, а значит она – женщина с низкой социальной ответственностью. Я уверена, что в полиции (если бы дело дошло до полиции, конечно же) обвинили бы именно девушку, как уже случалось не однажды: «Ты сама виновата. Не надо было шорты надевать. Тут Баку, а не Париж». Вот она, эта самая фраза: Тут Баку, а не Париж. Да к сожалению, у нас не Париж, потому что в Париже за такие оскорбления негодяи получили бы как минимум огромный штраф, и как максимум – исправительные работы в какой-нибудь колонии общего режима. Клише. Отвратительное клеймо, которое сегодня пещерные дегенераты вешают на всех, кто оригинально одет, стильно выглядит, кто не похож на серо-черную безликую массу. Если парень надел розовую майку или сережку в ухо – он гомик, если девушка надела джинсы с прорехами – эта падшая, надо ее отпинать. На Фейсбуке существуют группы и страницы пещерных единомышленников, призывающих «бороться с развратом» (вплоть до побоев, плескания кислоты в лицо). Дескать, это Азербайджан, тут так не принято одеваться, в Баку не принято целоваться прилюдно, в Баку жители должны быть богобоязненными и скромными. Дескать, так было заведено издревле. Дескать, менталитет такой. Традиции. Но не думаю, что одной из приоритетных традиций наших азербайджанских мужчин является оскорбление женщины, одетой в шорты или мини-юбку. Я не думаю, что приоритетом для азербайджанского мужчины является призыв, прозвучавший из Милли Меджлиса: «обливать кислотой ноги тех, кто носит шорты».

До того дошло, что женщина сегодня боится на пляж ехать из-за ежедневно растущего количества невежественных и озабоченных пещерных неадекватов, которые могут оскорбить и ударить только за то, что «не так одета».

Иногда (а в последнее время очень часто) мне кажется, что мораль для большинства критикующих наш внешний вид и поведение – это средство пиара, самовыражения (опять же!). А моралисты государственного или религиозного ранга просто свой «профессиональный долг» выполняют, зарабатывают деньги, имидж оттачивают. Ну, или просто развлекаются (тоже вариант). Как говорил Фридрих Ницше, моралисты в по сути забитые, страдающие, бессильные, мстительные люди – их тенденция сведена к толике счастья: больные, которые воображают, что суть в выздоровлении.

И смех, и грех! Особенно бесят те, кто призывает к «скромности» сквозь призму религии. Я отнюдь не хочу задевать чувства верующих, но скажите мне, апеллирующие этим весомым (и не подходящим вам вовсе) аргументом: почему в светском государстве мы должны соблюдать законы шариата? Ведь абсолютно неважно, как одет человек, главное, чтобы он оставался ЧЕЛОВЕКОМ! Да и вы сами, призывающие к «скромности», смотрели на себя со стороны хоть раз? Ведь вы сами далеки от этой самой морали, к которой призываете, если навязываете «скромность» таким скотским образом: через оскорбления, призывы к насилию и насильственные действия в том числе. А ведь копнуть поглубже, и у каждого моралиста вскроются такие факты жизненной биографии, которые потянут как минимум на 3 статьи Уголовного Кодекса. И потому начинать надо не с других, а с самих себя. По принципу: убей бобра – спаси дерево.

Яна Мадатова