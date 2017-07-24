24-го июля в штабе Военно-морских сил Азербайджана проведены вводный инструктаж по мерам безопасности, организации и порядку проведения международного конкурса «Кубок моря — 2017» и организационное заседание судейской комиссии.

Как сообщается на сайте Минобороны, в ходе мероприятия было пересмотрено ранее утвержденное положение о конкурсе, были заслушаны предложения сторон по внесению дополнительных изменений и организационным вопросам. Были также уточнены состав судейской комиссии и время осмотра мест проведения эпизодов.

Было сообщено, что конкурс будет состоять из трех этапов, включая «Соревнование по выполнению артиллерийских стрельб», «Состязание по борьбе за живучесть корабля и спасательной подготовке», а также «Состязание по морской подготовке».

Причалы, учебно-тренировочные комплексы и другие учебные центры полностью готовы к проведению конкурса «Кубок моря — 2017» на высоком уровне.