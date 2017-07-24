На приговор, вынесенный в отношении находящегося под арестом экс-министра здравоохранения Азербайджана Али Инсанова, подана кассационная жалоба.

Как сообщил АПА адвокат Тогрул Бабаев, жалоба была представлена в Верховный суд. В ближайшие дни будет проведен судебный процесс по жалобе.

Адвокат добавил, что А.Инсанов переведен из следственного изолятора в исправительное учреждение строгого режима № 11. Т.Бабаев сказал, что встретился со своим подзащитным, что состояние его здоровья нормальное.

Отметим, некоторое время назад в Гарадагском районном суде завершился судебный процесс по уголовному делу экс-министра здравоохранения Азербайджана Али Инсанова. Согласно приговору суда, Али Инсанов лишен свободы на 7 лет и 5 дней. Жалоба была подана на это решение.