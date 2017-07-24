Счетная палата (СП) Азербайджана выявила ряд нарушений в деятельности Бакинского Государственного Университета.

Как передает Интерфакс-Азербайджан, это отмечается в информации на сайте палаты.

«Коллегия палаты обсудила итоги аудита в БГУ, охватившего анализ прогнозирования и целевого использования бюджетных средств. По итогам аудита были выявлены определенные нарушения и недостатки», — отмечается в информации.

Согласно аудиту, доходы Университета в 2015 году составили 36,1 млн манатов, в 2016 году — 41,1 млн манатов, тогда как расходы за этот период составили соответственно 33,6 млн манатов и 41,1 млн манатов.

Кроме того, доходы БГУ за счет грантов в 2015г составили $12,857 тыс., 30,166 тыс. евро, 54 тыс. руб., 109,1 тыс. манатов, в 2016г – $85,2 тыс., 29,5 тыс. евро, 700 тыс. руб., 109,1 тыс. манатов. Расходы за два года в рамках реализованных проектов составили, соответственно 133,4 тыс. манатов и 182,2 тыс. манатов.

Согласно материалам аудита, план по приему студентов на обучение по степени бакалавр в 2016/2017 учебном году был выполнен на 93% (2,314 тыс. студентов получают образование на основе госзаказа, 2,231 тыс. студентов – на платной основе). Аналогичные показатели в 2015/2016 учебном году составили 88,6% (2,076 тыс. студентов получают образование на основе госзаказа, 2,111 тыс. студентов – на платной основе).

Аудит выявил превышение штата сотрудников в вузе, также выявлены факты превышения при выплате заработных плат работающим в БГУ вынужденных переселенцам и преподавателям «Лицея молодых талантов», а также стипендий обучающимся в вузе студентам, не имеющим азербайджанского гражданства.

Коллегия направила в БГУ копию решения об обнаруженных по итогам аудита нарушениях с рекомендациями по ликвидации в кратчайшие сроки имеющихся недостатков, а также привлечения к ответственности допустивших правонарушения должностных лиц.