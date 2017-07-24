Стало известно, что числящийся с 26 января 2013 года попавшим без вести житель села Гырыхлы Гейгельского Ильхам Гахраманов района был убит.

Как передает АПА, в результате оперативно-розыскных мер, принятых сотрудниками Гейгельского РОП, стало известно, что мужчину убила его жена Айнура Гахраманова. Тело она закопала рядом со стойлом.

Подозреваемая в убийстве А.Гахраманова была задержана сотрудниками Гейгельского РОП. Во время дачи показаний она призналась в убийстве.

Оперативно-следственная группа обнаружила останки тела И.Гахраманова. Тело было эксгумировано и передано в Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.