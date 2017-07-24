Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил об отсутствии планов занимать государственные должности после окончания срока своих полномочий, передает «Интерфакс».

«Я не хотел бы никакой должности, я всегда был вольным человеком, мне пришлось поневоле заниматься политикой», — сказал он.