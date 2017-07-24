Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил об отсутствии планов занимать государственные должности после окончания срока своих полномочий, передает «Интерфакс».
«Я не хотел бы никакой должности, я всегда был вольным человеком, мне пришлось поневоле заниматься политикой», — сказал он.
По его словам, он успешно занимался бизнесом, пока его не отобрала семья первого президента Аскара Акаева, после чего Атамбаев «был вынужден продать бизнес за бесценок и направить деньги на политику». Он подчеркнул, что хочет создать «рай для бизнеса, чтобы бизнесмены не шли в парламент, защищая свой бизнес».