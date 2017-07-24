В произошедшем в Красноярском крае России пожаре заживо сгорела азербайджанская семья.

Как сообщает АПА, 24 июля в 01:35 по местному времени в постройке близ поселка Сухобузимск произошел пожар.

В результате пожара заживо сгорели глава семьи, его три сына и дочь.

Еще один сын был доставлен в больницу с ожогами и диагнозом отравление угарным газом.

Причины происшествия расследуются.

Как сообщил заместитель председателя Азербайджанской национальной культурной автономии Аяз Мамедов, все погибшие в результате пожара были азербайджанцами.

В результате пожара глава семьи, 37-летний мужчина родом из Товузского района, его три сына в возрасте 3, 6 и 10 лет, годовалая дочь сгорели заживо. Еще один сын в возрасте 14 лет был доставлен в больницу.

Во время пожара матери дома не было.

Причины пожара, личности погибших и пострадавших устанавливаются.