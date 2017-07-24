Эксперты по кибербезопасности из лаборатории Dr. Web сообщили, что в официальном магазине приложений Google Play находятся сотни приложений, зараженных опасным трояном BankBot, крадущим данные банковских карт пользователей и полностью контролирующим переписку на гаджете на платформе Android.

Сообщается, что трояном заражены около 400 приложений. Принцип работы вируса заключается в том, что после установки на смартфон он удаляет свою иконку с панели инструментов и продолжает работать в фоновом режиме, подменяя интерфейс других приложений.

Троян получает полный доступ к переписке владельца телефона, в частности в приложениях WhatsApp, Viber, Messenger, Spanchat, Instagram и других.

Также он ворует данные банковских карт и установленных платежных приложений.