14 сотрудников МВД Таджикистана уволены за излишнюю полноту.

Об этом журналистам сообщил глава республиканского ведомства Рамазон Рахимзода. «Служба в рядах милиции имеет свои критерии, требования и нормы, и мы проверили соответствие личного состава требуемым стандартам, передают ИноСМИ.

За лишний вес был уволен 21 милиционер, но семь человек, снизившие с помощью спорта свой вес, были восстановлены на службе», — сообщил он, в частности. Напомним, инструкцию с нормативами соотношения роста и веса сотрудники милиции Таджикистана получили еще в декабре 2016 год.

Согласно нормативу, при росте 168-170 сантиметров вес сотрудника милиции не должен превышать 75 килограммов.