«Распространяя подобные сообщения, правительство Армении преследует цель привлечь к своей грязной авантюре путем обмана разные страны, которые являются ее военными союзниками, а также оправдать провокации, совершенные в отношении проживающих в приграничных селах мирных граждан Азербайджана.

Об этом АПА сообщили в Министерстве обороны в ответ на распространенные в последние дни в СМИ Армении сообщения о том, что якобы Вооруженные силы Азербайджана подвергли обстрелу расположенные неподалеку от государственной границы армянские села.