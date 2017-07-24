Певец Эмин Агаларов, который фигурировал в истории встречи Дональда Трампа-младшего с российским юристом Натальей Весельницкой, где сыну нынешнего президента США якобы должны были передать компромат на Хиллари Клинтон, приехал в Юрмалу, и журналисты BBC задали ему несколько вопросов, передает 112.ua.

«Никаких вопросов о Трампе. Я тут в качестве артиста. Приходите на мое шоу сегодня вечером», — заявил поп-певец и сын основателя российской компании Crocus Group Эмин Агаларов, отвечая на вопрос, что именно он пытался передать Дональду Трампу-младшему.

Эмин Агаларов также не стал комментировать слова своего юриста о том, что имейлы, обнародованные Трампом-младшим, не являются подлинными.

Тут он посоветовал обратиться к самому юристу. На вопрос о возможном вмешательстве России в американские выборы он также отвечать не стал.

Согласно переписке Дональда Трампа-младшего, выложенной им в Twitter, Эмин Агаларов мог быть инициатором коммуникации между семьей Трампа и российской стороной относительно передачи предвыборной команде Дональда Трампа компромата на Хиллари Клинтон.

Семья Трампа знакома с семьей Агаларовых как минимум с момента проведения в Москве конкурса «Мисс Вселенная 2013».

Это знакомство, якобы, являлось основанием для того, чтобы Трамп-младший заинтересовался предложением Агаларова.