«Из-за пожара, который произошел 22 июля в Азербайджанском университете кооперации для абитуриентов, участвовавших в приемных экзаменах по I и IV группам специальностей, все вопросники будут составлены заново».

Об этом в ответ на запрос Report сообщил пресс-секретарь Государственного экзаменационного центра Ханлар Ханларзаде.

По его словам, ГЭЦ для этих абитуриентов 27 июля проведет экзамен: «Абитуриенты обычно заполняют карты ответов в конце экзамена. Во время экзамена в Азербайджанском университете кооперации ни один из абитуриентов не заполнил карту ответов. Поэтому участвовавшие там абитуриенты могут принять участие на вступительном экзамене 27 июля. Все вопросники будут составлены заново, никаких уступок этим абитуриентам не будет. Для этих абитуриентов «Лист допуска на экзамен» будет размещен на сайте Государственного экзаменационного центра 24 июля в течение дня».

Представитель ГЭЦ также отметил, что ответы проведенного 22 июля вступительного экзамена будут обнародованы в ближайшие 2 дня: «Со вчерашнего дня приступили к обработке протоколов и карт ответов».

Напомним, что в спортивном зале Азербайджанского университета кооперации в Наримановском районе загорелись электрические провода. Из здания были эвакуированы люди. Во время пожара несколько сотрудников и абитуриенты получили отравление и были госпитализированы.