По меньшей мере 67 человек задержаны в воскресенье во время акции протеста в Анкаре.

Как передает ТАСС со ссылкой на Sozcu, люди вышли на главную площадь столицы Кызылай в поддержку двух преподавателей Нурийе Гюльмен и Семиха Озакча, которые в данный момент находятся под стражей из-за подозрений в причастности к запрещенной в Турции организации «Революционная народно-освободительная партия — фронт» (РНОП-Ф). Ряд демонстрантов пытался продолжить акцию в районе парка Гювен. Отмечается, что среди задержанных числится не менее 22 женщин.

Гюльмен и Озакча два месяца назад были уволены в рамках чистки, проводимой властями после переворота 15 июля. После этого они объявили голодовку, которая, по версии суда, была организована по приказу РНОП-Ф.

«Революционная народно-освободительная партия — фронт» — левацкая экстремистская организация, которая причислена к террористическим в США, ЕС и Турции. Члены группировки совершили ряд терактов в крупных городах республики, в том числе взрыв возле посольства США в Анкаре.