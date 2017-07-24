В результате произошедшего в жилом здании на территории Ясамальского района пожара сгорела крыша общей площадью 350-400 кв.метров.

Как сообщает АПА, об этом заявил глава ИВ Ясамальского района Самед Исмаилов.

По его словам, причины пожара будут расследованы соответствующими органами. Он отметил, что пострадавшим во время пожара жителям будет оказана помощь.

Начальник штаба Госслужбы пожарной охраны МЧС Азербайджана Акбер Новрузов заявил, что по предварительной версии пожар произошел из-за короткого замыкания.

Пожар потушен. Пострадавших нет, жители эвакуированы.

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В Баку в жилом здании произошел пожар.

Как сообщает АПА, происшествие было зарегистрировано в 5-этажном здании в Ясамальском районе на проспекте Иншаатчылар 155-154.

Сообщается, что начавшийся на крыше здания пожар перекинулся в квартиры. Жители эвакуированы.

Сейчас для тушения пожара принимаются меры.