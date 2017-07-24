По меньшей мере 24 человека стали жертвами подрыва автомобиля, начиненного взрывчаткой, в столице Афганистана, еще 42 получили ранения.

Как передает ТАСС, об этом сообщило в понедельник Agence France-Presseсо ссылкой на представителя МВД страны.

Ранее стало известно о 20 погибших в результате происшествия. По данным AFP, целью террористов был микроавтобус, перевозивший сотрудников министерства горнорудной промышленности и нефти. Как добавляет Associated Press, все погибшие были мирными жителями.

Взрыв произошел недалеко от дома афганского политика, заместителя главы исполнительной власти Хаджи Мохаммада Мохакика. Ни одна из группировок в настоящее время не взяла ответственности за произошедшее.