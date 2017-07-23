В Шамкирском районе произошло массовое отравление.

Как сообщает АПА, в инфекционную больницу с симптомами отравления обратились 15 жителей райцентра, а также села Гапанлы, среди них есть дети.

По предварительным данным, причиной массового отравления стала некачественная еда. Все отравившиеся участвовали в праздновании дня рождения в одном из ресторанов поселка Кюр. Состояние одной из отравившихся – Раи Алиевой (1935 г.р.) оценивается как тяжелое. Пожилая женщина доставлена в одну из клиник города Гянджа.