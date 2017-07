Как сообщает RT, 22 июля Николас Кейдж прибыл в Астану на международный кинофестиваль «Евразия».

На фото, которая взорвала соцсети, актёр стоит в казахском национальном костюме рядом с народной артисткой Казахстана Айман Мусаходжаевой.

Благодаря выражению лица артиста, которое рассмешило пользователей, снимок стал героем мемов и «фотожаб».

Кейджа также сравнили с бывшим президентом Франции Франсуа Олландом, фотография которого в казахской шапке была сделана фотографом президента Казахстана Нурсултана Назарбаева во время визита Олланда в Астану в 2014 году.

Who wore it better (and looked more awkward doing it)? pic.twitter.com/Izg00mh13V

— max seddon (@maxseddon) 23 июля 2017 г.