Три высокопоставленных лидера террористической организации «Исламское государство», среди которых — руководитель полиции группировки, были ликвидированы под Мосулом. Об этом сообщили в иракском народном ополчении.

«Бойцам удалось опознать тела террористов, убитых в западном Мосуле 20 июля во время попытки пробраться в тыл ополченцев, и это Абу Иман, руководивший так называемой «исламской полицией» в Телль-Афаре, Абу Абд Заизия, отвечавший за вербовку смертников, а также Насер Абдалла Ходер аль-Бадрани, планировавший деятельность подпольных ячеек ИГ», — приводит РИА Новости заявление народного ополчения.