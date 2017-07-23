Звезда смешанных единоборств, чемпион UFC в лёгком весе Конор Макгрегор стал участником конфликта с форвардом клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймондом Грином.

Об этом информирует RT со ссылкой на SBNation.

На своей официальной странице в социальной сети Instagram Грин разместил фотографию, на которой был изображён Макгрегор в майке «Голден Стэйт» старого образца с номером 23, под которым выступает сам Грин.

Баскетболист попросил Макгрегора снять майку, заявив, что он поддерживает Флойда Мейвезера в этом бое.

На это ирландский боец ответил, что на нём майка не Грина, а игрока, который ранее выступал под этим номером за «Голден Стэйт».

«Это майка Си Джея Уотсона. Я не знаю, кто ты такой. Никакого уважения. Я бью об пол головы, а не мяч. Это не игра», — ответил Макгрегор.

Ранее непобеждённый боксёр, экс-чемпион в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер — младший заявил, что у Макгрегора есть шанс в бою с ним.