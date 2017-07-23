Лига арабских государств созовет в среду экстренное заседание на уровне министров иностранных для обсуждения ситуации вокруг Храмовой горы в Иерусалиме. Об этом, согласно информации Интерфакса, сообщают в воскресенье западные СМИ со ссылкой на заявление ЛАГ.

В заявлении отмечается, что заседание будет проведено по предложению Иордании. Ранее сообщалось о беспорядках в Иерусалиме, которые начались после ужесточения мер безопасности на Храмовой горе из-за нападения на полицейских несколько дней назад.