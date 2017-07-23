Группа британских кладоискателей обнаружила затонувший корабль с контейнером, в котором может находиться четыре тонны золота, принадлежавшего нацистской Германии. Об этом в воскресенье, 23 июля, пишет Лента.ру со ссылкой на Daily Mail.

Члены команды Advanced Marine Services («Передовая морская служба») полагают, что найденный ими в 120 милях к юго-востоку от Исландии объект — это немецкий корабль SS Minden, перевозивший в сентябре 1939 года золото из Южной Америки в Германию и затопленный по приказу Гитлера после того, как его выследили британские военные.

Британцы ждут от властей Исландии разрешения на вскрытие контейнера, находящегося на корабле. В нем, предположительно, находится золото, общая стоимость которого превышает 100 миллионов фунтов стерлингов (около 130 миллионов долларов). При этом, как указывает издание, кладоискатели считают, что найденные сокровища должны принадлежать им.