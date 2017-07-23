Кипрская таможня задержала двух граждан России в аэропорту Ларнаки за незаконный провоз большой партии сигарет. Об этом в воскресенье, 23 июля, сообщает Лента.ру со ссылкой на Cyprus Mail.

У пары, прибывшей из Москвы в субботу, 22 июля, было конфисковано 50 коробок по 200 сигарет каждая. Табачная продукция не была задекларирована.

По мнению таможенников, задержанная пара — часть цепи контрабандистов, доставляющих табачные изделия из России на Кипр. Обнаруженные сигареты они везли в страну для передачи третьему лицу, проживающему на острове. Россияне были отпущены после уплаты налогов и штрафа в две тысячи евро.