В шествии «За свободный интернет» в Москве принимают участие около 800 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Ранее мэрия Москвы согласовала с ПАРНАС проведение в воскресенье с 14.00 до 16.00 акции «Марш за свободный интернет», заявленное количество участников — до 10 тысяч.
«На Страстном бульваре началось согласованное властями Москвы шествие. В мероприятии принимают участие около 800 человек», — сказал собеседник агентства.
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