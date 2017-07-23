В шествии «За свободный интернет» в Москве принимают участие около 800 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

Ранее мэрия Москвы согласовала с ПАРНАС проведение в воскресенье с 14.00 до 16.00 акции «Марш за свободный интернет», заявленное количество участников — до 10 тысяч.

«На Страстном бульваре началось согласованное властями Москвы шествие. В мероприятии принимают участие около 800 человек», — сказал собеседник агентства.

Полиция и Росгвардия обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности.