Шон Спайсер, подавший в отставку с должности пресс-секретаря президента США Дональда Трампа, украл мини-холодильник у младших сотрудников администрации главы государства. Об этом, согласно информации Ленты.ру, со ссылкой на очевидцев пишет The Wall Street Journal. По информации издания, инцидент произошел примерно через месяц после того, как Спайсер в январе занял свой пост.

Собеседник издания рассказал, что Спайсеру негде было хранить еду и напитки. В связи с этим чиновник послал помощника в офис к младшим сотрудникам, чтобы забрать мини-холодильник у них, однако ему отказали.

«Тогда Спайсер дождался заката, чтобы персонал покинул офис, и взял ситуацию в свои руки. Один из официальных представителей Белого дома заметил его несущим холодильник после восьми вечера», — пишет газета.