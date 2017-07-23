Государственный Экзаменационный Центр объявил итоги состоявшихся вчера вступительных экзаменов в вузы по I и IV группам специальностей. Об этом говорится в сообщении ГЭЦ.
Азербайджанский сектор — I группа
Азербайджанский сектор — IV группа
Государственный Экзаменационный Центр объявил итоги состоявшихся вчера вступительных экзаменов в вузы по I и IV группам специальностей. Об этом говорится в сообщении ГЭЦ.
Азербайджанский сектор — I группа
Азербайджанский сектор — IV группа
Дата: 2017/07/23 15:04
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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