Государственный Экзаменационный Центр объявил итоги состоявшихся вчера вступительных экзаменов в вузы по I и IV группам специальностей. Об этом говорится в сообщении ГЭЦ.

Азербайджанский сектор — I группа

Азербайджанский сектор — IV группа

Русский сектор — I группа

Русский сектор — IV группа