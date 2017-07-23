Бывшая модель журнала Maxim Алиса Джайди из Таиланда продала 16-летнюю девушку в сексуальное рабство. Она также использовала несовершеннолетних девушек в проституции. Незадачливая бизнес-вумен отбывает срок в таиландской тюрьме.

Модель из американского штата Флорида оказалась в наручниках после того, как ударила полицейского. 25-летняя Брисса Гарсия находилась в номере Edge Hotel во Флориде. Руководство гостиницы попросило девушку выселиться из-за того, что она мешала другим посетителям.

После того как уроженка Мексики отказалась выехать добровольно, владелец отеля вызвал полицию. Модель встретила офицера обнаженной, ударила его по лицу и выругалась. В результате девушку арестовали. Звезда соцсетей с 80 тысячами подписчиков ожидает решения суда.