Наделенные превосходными внешними данными девушки не лишены низменных желаний. Бывают случаи, когда агрессивные на вид мужчины оказываются безобиднее хрупкой блондинки. К примеру, модель Брисса Гарсия оказалась за решеткой после того, как ударила полицейского. Особенно интересно, что при этом она была обнаженной. «Лента.ру» вспомнила и других красавиц с непростым характером и криминальным прошлым.
27-летнюю модель и телеведущую Паулину Карину Диаз арестовали по подозрению в соучастии в шантаже и похищении двух женщин. Известно, что подельник Диаз скрывается под ником Волшебник.
Бывшая модель журнала Maxim Алиса Джайди из Таиланда продала 16-летнюю девушку в сексуальное рабство. Она также использовала несовершеннолетних девушек в проституции. Незадачливая бизнес-вумен отбывает срок в таиландской тюрьме.
Модель из американского штата Флорида оказалась в наручниках после того, как ударила полицейского. 25-летняя Брисса Гарсия находилась в номере Edge Hotel во Флориде. Руководство гостиницы попросило девушку выселиться из-за того, что она мешала другим посетителям.
После того как уроженка Мексики отказалась выехать добровольно, владелец отеля вызвал полицию. Модель встретила офицера обнаженной, ударила его по лицу и выругалась. В результате девушку арестовали. Звезда соцсетей с 80 тысячами подписчиков ожидает решения суда.
25-летняя австрийская модель Элиф Аксу умудрилась разбить Ferrari бойфренда-миллиардера, будучи в наркотическом опьянении. Девушку поймали полицейские Ибицы, когда она пыталась скрыться на частном самолете возлюбленного.
Знаменитых на просторах соцсети Instagram близняшек из Торонто арестовали за издевательства в интернете и проституцию. Джиотти и Киран Матару обвинили в связи с миллиардером из Нигерии и другими обеспеченными мужчинами. На страницу в Instagram преступниц подписаны более 50 тысяч пользователей.
Несмотря на обвинения, девушек после судебного разбирательства освободили.
22-летнюю королеву красоты Лори Хан арестовали за убийство 27-летнего канадца Ноэля Уильямса. Его доставили в больницу с огнестрельным ранением, позже он скончался. Девушка сама сдалась полиции и признала свою вину.
Бывшую модель журнала Maxim поймали за руку в магазине одежды. 30-летняя Натчарот Плойплье пыталась украсть платье, но ей не удалось уйти незамеченной. По результатам экспертизы стало известно, что во время кражи манекенщица была в состоянии наркотического опьянения.
18-летнюю Кэти Кертис признали самой красивой заключенной Великобритании после того, как снимки девушки из полицейского участка облетели интернет. Кэти обвиняется в хранении наркотиков.