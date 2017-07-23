Известный британский путешественник Пен Хэдоу планирует отправиться на Северный полюс на яхте, сообщает Лайф со ссылкой на Sunday Times. Таким образом британец надеется привлечь внимание к проблемам изменения климата.

— Если нам удастся достигнуть Северного полюса под парусом, думаю, это станет знаковым событием всего столетия и своеобразным побуждением к действию, — приводит издание слова Хэдоу.

В экспедиции примут участие девять человек. Команда отправится в путь на двух яхтах из города Ном на Аляске. Путь составит 5,6 тысячи километров. Добраться до полюса команда планирует в середине августа — начале сентября.

55-летний Хэдоу прославился ещё в 2003 году, покорив Северный полюс в одиночку.