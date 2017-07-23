Правительство Индии посоветовало Philip Morris и другим табачным компаниям, чтобы они удалили все рекламные объявления из табачных магазинов, предупредив их о судебных исках, если они это не сделают. Об этом сообщает Reuters.

Данные меры были предприняты после того, как Philip Morris продвигал сигареты Marlboro, который считается самым продаваемым брендом в мире, рекламируя их в табачных магазинах и распространяя бесплатные образцы сигарет. Правительственные чиновники говорят, что такая тактика нарушает закон.

Ранее в сигаретной компании заявляли, что они как ведущий производитель сигарет в Индии соблюдают правила и что закон разрешает рекламу сигарет в киосках.