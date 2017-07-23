Двое спортсменов сборной Сальвадора по футболу Хенри Ромеро и Дарвин Серен были дисквалифицированы за то, что укусили игроков американской команды в четвертьфинале Золотого кубка КОНКАКАФ, сообщает ESPN.

Ромеро укусил нападающего сборной США Жози Алтидора. За это он пропустит шесть матчей. Серен за неспортивное поведение в отношении защитника Омара Гонсалеса сможет выступить только через три игры. Сам матч завершился со счетом 2:0 в пользу американской команды.

Дисквалификации распространяются только на официальные матчи. Вероятно, двое сальвадорских футболистов не попадут на матчи Центральноамериканского кубка-2019 или квалификацию ЧМ-2022.