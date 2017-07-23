В частности, журналист приводит слова помощника российского президента Владислава Суркова, который заявил, что боевики воюют не за отделение от Украины, а за ее целостность и «война идет между людьми, которые по-разному видят будущее своей страны».

«Слова Суркова свидетельствуют о желании Кремля избавиться от «народных республик» – только российские чиновники еще не знают как, под каким соусом», – пишет Портников.