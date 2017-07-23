«Барселона» в матче Международного кубка чемпионов выиграла у «Ювентуса».

Как передает Report, встреча состоялась в американском городе Ист-Рутерфорд и завершилась победой каталонцев со счётом 2:1. Матч посетили 82 104 зрителя.

На 15-й минуте нападающий Неймар вывел испанскую команду вперёд, а в середине первого тайма он оформил дубль. Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини на 62-й минуте отыграл один мяч, но большего туринцы добиться не сумели.

В следующем матче турнира «Барселона» сыграет с «Манчестер Юнайтед», а «Ювентус» — с «ПСЖ». Обе игры пройдут 27 июля.