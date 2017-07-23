За первые шесть месяцев 2017 года гражданство Украины приняли 405 граждан других стран и лиц без гражданства.

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на Администрацию президента Украины и Государственную миграционную службу.

Президент Петр Порошенко принял в гражданство Украины 55 граждан России, 54 — Сирии, 47 лиц без гражданства, 44 гражданина Армении, 35 — Афганистана и 31 — Молдовы.

Еще 17 принятых в украинское гражданство лиц были гражданами Ирана, 16 — Грузии, 15 — Ливана, 11 — Узбекистана, 10 — Иордании.

Также гражданство Украины получили 9 граждан Ирака, 8 — Азербайджана, по 7 — Египта и Пакистана, 6 — Нигерии, 5 — Туркменистана, по 4 — Беларуси и Казахстана, по 3 — Турции и Вьетнама, по 2 — Алжира и Туниса, по 1 — США, Бразилии, Литвы, Таджикистана, Кот д’Ивуара, Того, Ливии, Марокко, Судана и Палестины.