Президент США Дональд Трамп заявил, что The New York Times сорвала попытку ликвидации главаря ИГ Абу-Бакра аль-Багдади. Об этом Трамп написал в Twitter.

«New York Times сорвала попытку США убить самого разыскиваемого террориста аль-Багдади. Их нездоровая повестка дня важнее национальной безопасности», — написал Трамп.

При этом американский президент не объяснил, что именно он имеет в виду.

Издание обратилось к Трампу с просьбой уточнить, о чем идет речь.

Ранее иракские СМИ со ссылкой на боевиков ИГ распространили информацию о ликвидации аль-Багдади.

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Соединенные Штаты не могут подтвердить смерть аль-Багдади.