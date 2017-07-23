Муж ведущей винит в смерти жены чиновников.

В Мумбаи погибла популярная индийская телеведущая Канчат Нат. 58-летняя женщина считалась в Индии настоящей звездой и возглавляла один из местных телеканалов. Момент смерти женщины был заснят камерой наружного наблюдения, установленной на одной из улиц в пригороде мегаполиса.

На видео видно, как Канчат Нат идет по улице после тренировки по йоге. Внезапно на нее падает огромная пальма. Прохожие подбежали к пострадавшей и попытались ей помочь. В результате происшествия телеведущая получила травмы внутренних органов, множественные переломы и повреждения головы. Несмотря на все старания врачей, Канчат Нат скончалась в больнице.

По словам мужа телеведущей, смерть не была такой уж непредсказуемой, так как местным властям неоднократно жаловались на состояние пальм на улицах, однако, чиновники так ничего и не предприняли.