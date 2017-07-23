Уголовный суд Каира приговорил к смертной казни через повешение 28 фигурантов дела об убийстве генерального прокурора Хишама Бараката.

Напомним, Баракат погиб в результате теракта летом 2015 года. Заминированный автомобиль взорвался рядом с его кортежем. Прокурора госпитализировали с тяжелыми ранениями. Медики провели несколько операций, однако не смогли его спасти.

Всего по делу об убийстве Бараката проходят 67 человек, 16 из которых — находятся в розыске.

Большинство фигурантов являются членами группировки «Братья-мусульмане», которая признана террористической в Египте. Деятельность группировки также запрещена и в других странах.

Членом «Братьев-мусульман» являлся бывший президент Египта Мухаммед Мурси, который был отстранен от власти в результате госпереворота в 2013 году.