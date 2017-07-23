21 июля власти Гавайев начали реализацию образовательной программы, разработанной для населения этих островов на случай ядерного удара со стороны КНДР.

Об этом сообщил руководитель Агентства по чрезвычайным ситуациям штата Гавайи Верн Мияги в эфире Hawaii News Now (объединения подразделений американских телекомпаний CBS и NBC).

Данная программа среди прочего предусматривает создание современной системы оповещения о нападении.

«Нам надо рассказать населению, что именно предпринимают власти штата. Мы не хотим причинять ненужный стресс обществу, тем не менее на нас лежит ответственность быть готовыми к чрезвычайным ситуациям», — заметил Мияги, отвечая на вопросы журналистов.

Подготовка жителей Гавайцев основывается на сценарии взрыва ядерного заряда мощностью 15 килотонн на высоте более 0,3 км над Гонолулу (столицы штата Гавайи).

В начале ноября планируется ввести в эксплуатацию в городах Гавайев более совершенную систему сигнализации, призванную оповещать население о предстоящем ядерном ударе.

«Мы не знаем возможностей и намерений руководства Северной Кореи, однако есть ясные свидетельства его попыток разработать межконтинентальные баллистические ракеты [МБР], способные в будущем достигать территории нашего штата. Поэтому мы не можем больше медлить с началом общественной кампании информирования, призванной гарантировать, что жители Гавайев будут знать, как поступать в случае чего», — пояснил глава Агентства.

В конце апреля в интервью телекомпании CNN глава американского министерства национальной безопасности (МНБ) Джон Келли выразил мнение, что Пхеньян будет иметь в своем распоряжении ракету, позволяющую нанести ядерный удар по части территории США, в период пребывания у власти президента Дональда Трампа.

Во вторник, 4 июля 2017 Центральное телевидение КНДР объявило о проведении первого успешного запуска МБР «Хвасон-14», максимальная высота полета ракеты составила якобы 2802 км, дальность — 933 км. Власти США в связи с этим заявили об усилении угрозы со стороны КНДР и потребовали ответных «глобальных действий». США сочли, что испытанная Пхеньяном ракета действительно может считаться межконтинентальной. В России же квалифицировали ее как имевшую среднюю дальность.

Расстояние от Пхеньяна до Гонолулу превышает 12 тыс. км.