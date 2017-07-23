ИГИЛ имело возможность получить доступ в Мосуле к радиоактивным компонентам, необходимым для создания «грязной бомбы», сообщает fdlx.com.

Радиоактивный кобальт-60 хранился в мосульском медицинском университете и применялся для лечения онкобольных.

Учебное заведение находилось на территории, контролируемой боевиками, но после освобождения Мосула иракские чиновники провели инспекцию, по результатам которой оказалось, что экстремисты даже не прикоснулись к хранилищу с радиоактивным кобальтом, хотя и были проинформированы о его существовании.

Американские специалисты по ядерной безопасности предположили, что террористы ИГИЛ не знали, как открыть хранилище, чтобы не подвергнуть себя смертельному радиационному излучению.

Обратим внимание, что аналогичные вещества хранятся и во многих других городах, расположенных в зонах конфликта на Ближнем Востоке.

10 июля премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади официально объявил об окончательной победе над ИГИЛ в Мосуле.

Бои за город шли более трех лет. По данным ООН, за это время Мосул покинули более 900 тысяч горожан.