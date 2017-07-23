Основатель знаменитого профсоюза “Солидарность” и первый президент посткоммунистической Польши Лех Валенса присоединился к протестам против скандальной судебной реформы.

Как передает DW, Валенса обвинил правоконсервативное правительство в том, что оно «проиграло» демократические завоевания борцов против коммунистического режима.

“В 1989 году мы дали вам демократическую Польшу. Вы должны бороться за нее — всеми возможными средствами”, — заявил он в субботу, 22 июля, на акции протеста в Гданьске.

“Нашему поколению удалось направить Польшу на правильную дорогу и добиться разделения властей. Нельзя допустить, чтобы теперь все это было разрушено”, — заявил он. В Гданьске, как и по всей Польше, в субботу прошел митинг против судебной реформы.

В ночь на субботу польский Сенат одобрил закон о реорганизации Верховного суда голосами 55 сенаторов при 23 голосах против и двух воздержавшихся. Сейм одобрил этот закон 20 июля.

Критики видят в законе, который фактически ставит Верховный суд под контроль правительства и парламента, попытку подорвать принцип разделения властей и покушение на правовое государство. Закон вступит в силу, если его подпишет президент Анджей Дуда, на это у него есть 21 день.

Между тем в Евросоюзе продолжают предостерегать Польшу, что эта реформа не останется без последствий. “Тот, кто ни в грош не ставит правовое государство, может оказаться в политической изоляции”, — заявил министр юстиции ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) в интервью газете Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 23 июля.

Ранее вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс указал, что ЕС может начать процедуру по 7-й статье Лиссабонского договора, предусматривающей санкции вплоть до лишения страны-нарушительницы права голоса. Совещание пройдет в Еврокомиссии уже в конце июля. По словам Тиммерманса, судебная реформа в случае вступления в силу “упразднит еще оставшуюся независимость юстиции и поставит ее под полный политический контроль правительства”.