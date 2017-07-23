В США во время концерта исполнителя хип-хопа Chance the Rapper в городе Хартфорд в штате Коннектикут были госпитализированы 90 человек.

Об этом сообщили местные власти, передает Associated Press.

Как отмечает агентство, концерт музыканта проходил в концертном зале Xfinity Theatre. Собеседники агентства рассказали, что многие были госпитализированы из-за чрезмерного употребления спиртных напитков. По данным полиции, 50 из них были несовершеннолетними и были госпитализированы из-за интоксикации организма.

Как рассказали в правоохранительный органах, на концерте присутствовали подростки и молодые люди чуть старше 20 лет. По словам полицейских, на концерте была давка и чрезмерное употребление спиртных напитков. Правоохранители рассказали, что пациентов было так много, что некоторых пострадавших пришлось отвезти в больницы за пределами Хартфорда.

Всего на концерт пришли около 21 тыс. человек. Кроме Chance the Rapper на сцене выступали рэперы Kyle, PnB Rock и ANoyd.