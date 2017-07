Двое раненых находятся в больнице в стабильном состоянии.

В результате падения крана на строительной площадке в южно-китайском городе Гуанчжоу погибли семь человек, еще двое получили ранения.

Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на местных властей. Отмечается, что кран упал субботу вечером, 22 июля, на строительной площадке южной штаб-квартиры государственной компании China Communications Construction Co. Ltd., которая строит инфраструктуру и обеспечивает городское развитие.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства происшествия. В компании пока не дали комментариев относительно инцидента.

Также сообщается, что двое раненых находятся в больнице в стабильном состоянии. Агентство отмечает, что безопасность труда является серьезной проблемой в Китае, где правила техники безопасности часто игнорируются.

Как сообщалось ранее, в начале июня взрыв потряс нефтехимический завод в восточной китайской провинции Шаньдун. Взрыв произошел в 1 час ночи, сразу же на место были вызваны пожарные.