В социальной сети Фейсбук распространяется информация об идее оригинального флешмоба.

Цель акции поддержать любителей порваных джинсов как одной из форм самовыражения летом и тем самым выразить своеобразный протест против насилия определенной прослойки над оригинально одетыми людьми.

Участники флешмоба соберутся 5 августа в 12 часов дня около станции метро «28 мая», одетые в джинсы с прорехами, и проедутся в таком виде по всем веткам метро.

Напомним, что несколько дней назад на станции метро «Сахиль» была побита девушка, одетая в рваные джинсы.